Міноборони покарало 23 осіб за погане харчування армії

За неякісну організацію харчування військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 особи.

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Як повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України, двох керівників звільнено з посади, п‘ятьох попереджено про повну службову невідповідність, двох понижено в посаді, троє отримали сувору догану, восьмеро осіб отримали догану.

«Після проведення перевірок у певній кількості військових частин було виявлено низку порушень. Це стосується і обліку особового складу, і якості продуктів харчування, а також якості самої послуги з харчування. Це неприпустимо. Тому я прийняв жорсткі рішення щодо тих осіб, дії яких призвели до таких наслідків», — заявив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні колегії оборонного відомства.

«Я не бачу кар’єрного росту для командира, який байдуже ставиться до своїх підлеглих. За організацію харчування персональну відповідальність має нести командир», - наголосив він.