У православних християн почався другий тиждень Великого посту - світлотворчий

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", Православна Церква називає цей тиждень світлотворчим, бо в богослужбових текстах цих днів возвеличується піст як шлях до внутрішнього благодатного осяяння усіх тих, хто постить і кається у ці святі дні.

У неділю, 12 березня, Православна Церква святкує день пам'яті великого афонського подвижника - святителя Григорія Палами. Саме цей святий Православної Церкви захищав вчення про нетварне благодатне світло, що просвітлює людину й іноді навіть відкривається вочевидь, наприклад, як це було на горі Фавор під час Преображення Господнього або під час дарування пророку Моісею десять заповідей на горі Синай.

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Крім цього, святитель Григорій Палама, будучи відомим подвижником Святої Гори Афон вважав, що піст, молитва, таїнства Церкви, а також інші аскетичні діяння є основним шляхом досягнення Божественного осяяння нетварним світлом, яке перетворює людину за образом і подобою Божою.

Ченці-афоніти на цій седмиці радять віруючим глибше заглянути у власну душу зрозуміти, що потрібно в нашому житті змінити, в чому покаятися для озаріння нашої душі благодаттю Божою. Тому що без благодаті Божої людина не може спастися.

На цій седмиці в суботу, а також напередодні, у п'ятницю, у православних храмах звершується поминання померлих.

Щодо їжі, то на цьому тижні триває заборона на м'ясо, молоко, яйця, тваринні жири. Щодо іншої їжі, яка періодично включається в пісне меню або дозволена кожен день (соняшникова олія), кожен погоджує це з духівником індивідуально.

Також на другому тижні Великого посту, 12 березня, Православна Церква святкує Собор преподобних Києво-Печерських. Преподобний Антоній Печерський, засновник чернецтва на наших землях, також подвизався на Святій Горі Афон.