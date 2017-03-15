У Львові затримано начальника СІЗО під час одержання хабара

У Львові увечері 14 березня, співробітники спецпідрозділів військової прокуратури Західного регіону спільно із Службою безпеки України затримали начальника львівського слідчого ізолятора під час одержання хабара.

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Про це повідомив УНІАН представник управління Служби безпеки України у Львівській області.

За отриманою інформацією, начальник слідчого ізолятора був затриманий під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 27 тис. гривень від громадянина, який перебуває під слідством.

Як відзначили в прес-службі СБУ, затриманий вимагав 54 тисячі гривень від дружини заарештованого за оформлення документів про неможливість його подальшого перебування під вартою за станом здоров'я.

Під час обшуку в кабінеті полковника внутрішньої служби також були вилучені 6 тис. 350 доларів та 600 євро.

На даний час вирішуються питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.