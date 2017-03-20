РосЗМІ стверджують, що Україна дозволила в'їзд співачці Самойловій для участі в Євробаченні-2017

11:31, 20 березня 2017
Суспільство
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Самойлова раніше виступала в окупованому Криму.

Самойлова буде представляти РФ на Євробаченні / Скріншот

Україна нібито дозволила в'їзд на територію країни для участі в Євробаченні-2017 російській співачці Юлії Самойловій. Про це повідомив пропагандистський Перший канал, який вибрав для участі у конкурсі учасника від Росії.

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За інформацією каналу, в кінці минулого тижня делегація нібито отримала підтвердження від України.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російського Першого каналу, від Росії на Євробачення-2017 в Київ має поїхати співачка Юлія Самойлова.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.

13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд на територію України Самойлової.

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Теги: #Росія#Євробачення-2017#Самойлова