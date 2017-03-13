Росія не бойкотуватиме Євробачення-2017 у Києві: що відомо про представницю РФ (відео)

Про це повідомляє російський Перший канал, який проводив російський конкурс.

"Перший канал завершив внутрішній конкурсний відбір виконавців і композицій для участі в музичному конкурсі Євробачення-2017 і визначився з вибором - Росію у Києві представлятиме Юлія Самойлова, чиє виконання пісні про кохання "Flame Is Burning" справило найсильніше враження", - йдеться у повідомленні.

Як заявив глава російської делегації на конкурсі Юрій Аксюта, Юля - самобутня співачка, чарівна дівчина і досвідчена конкурсантка.

"Музична кар'єра вимагає величезного емоційного і фізичного напруження, яке мало кому під силу. Захоплений тим, яких успіхів Юля досягає на цьому шляху. Думаю, що 11 травня мільйони глядачів по всьому світу розділять з нами це почуття", - додав він.

Самойлова народилася 7 квітня 1989 року в місті Ухта. Співачка, композитор, автор слів до пісень. Багато разів перемагала і ставала лауреатом різних музичних конкурсів та фестивалів, як у Росії, так і за кордоном. Фіналістка музичного телепроекту "Фактор А" (2-е місце, 2013 рік, канал "Росія 1"). Володарка нагороди "Золота зірка Алли" (премія Алли Пугачової). Була учасницею урочистої церемонії відкриття Зимових Паралімпійських Ігор 2014 у Сочі, де виконала пісню "Разом". Юлія з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має 1-у групу інвалідності. Любов до музики Юлії прищепила мама. Юля завжди тверезо оцінює свої кроки, не сприймає жалості на свою адресу і живе повноцінним життям.

Автори музики і слів пісні "Flame Is Burning" - Леонід Гуткін.

Згідно з результатами жеребкування, Росія виступить у 2-му півфіналі конкурсу пісні Євробачення-2017, який відбудеться 11 травня в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня в Кремлі заявили, що не мають позиції щодо питання бойкотування Росією міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, який відбудеться у травні в Києві.

"У Кремля немає якоїсь позиції на предмет цієї теми можливого бойкотування. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, чи потрібно це бойкотувати", - прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

При цьому він наголосив, що, з урахуванням місця проведення цього конкурсу і можливих проблем з безпекою та недружнім ставленням, певний "привід для занепокоєння очевидний".

Довідка УНІАН. 62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Ця рекордна кількість учасників за всю історію Євробачення повторювалася всього двічі – в 2008 і 2011 роках. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.