У Росії визначилися, хто представлятиме країну на "Євробаченні" в Києві
23:27, 12 березня 2017Суспільство
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Представником Росії на пісенному конкурсі «Євробачення-2017» в Києві стане Юлія Самойлова, яка має першу групу інвалідності.
Від Росії виступить співачка, яка пересувається на інвалідному візку / Фото wikimedia.org
Як повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на «Перший канал», на «Євробаченні» в Україні співачка, яка пересувається на інвалідному візку, виступить з піснею «Flame Is Burning».
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Самойлова неодноразово брала участь у різних конкурсах, в тому числі, стала фіналісткою проекту Алли Пугачової «Фактор А». Також вона виступала на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор у Сочі.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого стало відомо, що Україну на домашньому «Євробаченні» представить рок-гурт O.Torvald з піснею Time.
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