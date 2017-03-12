У Росії визначилися, хто представлятиме країну на "Євробаченні" в Києві

Як повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на «Перший канал», на «Євробаченні» в Україні співачка, яка пересувається на інвалідному візку, виступить з піснею «Flame Is Burning».

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Самойлова неодноразово брала участь у різних конкурсах, в тому числі, стала фіналісткою проекту Алли Пугачової «Фактор А». Також вона виступала на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор у Сочі.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого стало відомо, що Україну на домашньому «Євробаченні» представить рок-гурт O.Torvald з піснею Time.