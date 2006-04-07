Вирок за державну зраду - 4,5 роки кожному

Контррозвідкою Служби безпеки України викрито і припинено шпигунську діяльність двох громадян України - старшого офіцера Збройних сил України Г., секретоносія, і його колишньої дружини, приватного підприємця.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

В ході проведеної співробітниками СБ України операції було перехоплено дискету з інформацією щодо систем зв’язку в Збройних силах України, яку Г. передав колишній дружині для подальшого вивезення за кордон.

За оцінкою Державних експертів з питань таємниць, інформація, яка планувалася до передачі іноземній спецслужбі, має гриф “таємно” і її розголошення могло б завдати значної шкоди обороноздатності України.

Як встановило слідство, подружжя Г. було завербовано розвідкою однієї з сусідніх східно-європейських країн. За її завданням вони збирали і передавали за грошову винагороду відомості з військової тематики, що становлять державну таємницю та інформацію конфіденційного характеру.

7 квітня 2006 р. Військовий місцевий суд Київського гарнізону виніс вирок, згідно з яким громадянин Г. позбавлений волі строком на чотири роки та шість місяців за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (“державна зрада”), ч. 2 ст. 330 та ч. 1 ст. 423 КК України з позбавленням військового звання «майор» і права обіймати посади, пов’язані із допуском до державної таємниці.

Громадянка Г. визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (“державна зрада”), чч. 4 та 5 ст. 27, ч. 2 ст. 330 КК України, за якими їй призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на чотири з половиною роки.