Єхануров: ”...а раптом неправильний план був”

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ хоче ще раз вивчити ситуацію із сплатою податків.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

«Головне - щоб не було суб`єктивних підходів. Я хочу розібратися, а раптом неправильний план був», - сказав прем`єр.

Він, зокрема, зазначив, що, коли очолював Дніпропетровську обладміністрацію, то в серпні 2005 року план зі збору податків від Мінфіну для області становив 1,2 млрд. грн., при річному плані в 8,2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.ЄХАНУРОВ і міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК неодноразово заявляли про те, що підприємства Донецької області скоротили виплати податку на прибуток. За їхніми даними, в березні відрахування податку на прибуток в Донецькій області скоротилися втричі, недонадходження цього податку може становити 250 млн. грн.

Сьогодні голова політради Партії Регіонів, екс-перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ назвав такі заяви голослівними, відзначивши, що податок на прибуток платиться раз на квартал, тому зрозуміти ситуацію, наскільки збирається цей податок, в 1 кварталі можна не раніше 15 травня.