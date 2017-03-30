Електропостачання в Авдіївці відновити не вдалося – голова ВЦА

Припинене вчора через прорив ЛЕП електропостачання в Авдіївці відновити поки не вдалося.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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«Електропостачання в Авдіївці відновити поки не вдалося. Сьогодні, після отримання режиму тиші, бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву ЛЕП. У кількох місцях виявлено лише так звані розпушення кабеля», - зазначив він.

За словами Жебрівського, на нараді було вирішено «запрошувати режим тиші й на завтра, щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення».

Він також додав, що запасів води в міських резервуарах достатньо, вона подається у помешкання за графіком.

«Теплом забезпечує Авдіївський коксохім. Життєво важливі соціальні об’єкти міста підключені до автономного електропостачання», - додав голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті тимчасово припинено водопостачання.