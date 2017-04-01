На Сумщині затримано кулеметника терористичного угрупування "Кальміус"

Сьогодні вранці в пункті контролю для залізничного сполучення «Конотоп» прикордонники Сумського загону виявили чоловіка, який може бути причетним до діяльності незаконних збройних формувань на сході України.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Викрили даного громадянина під час здійснення прикордонного контролю поїзда сполученням «Москва-Одеса», оскільки відносно нього була попередня інформація уповноважених державних правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що чоловік проходив службу в незаконному збройному формуванні, так званому угрупуванні «Кальміус», в якості кулеметника.

Зазначається, що 33-річного громадянина передано співробітникам відповідних правоохоронних органів для проведення подальших перевірок.