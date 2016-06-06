У Торецьку українські військові затримали кулеметника "ДНР"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Зазначається, що бойовик проходив бойову підготовку під керівництвом російських інструкторів.

Правоохоронці спільно з СБУ встановили, що 21-річний мешканець Горлівки вступив до лав незаконного збройного формування "ДНР" в січні 2015 року з метою збагачення. Він був кулеметником і за ним було закріплено великокаліберний кулемет "Утес".

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"У стані алкогольного сп'яніння він заблукав, випадково вийшов на лінію розмежування поблизу позицій ЗСУ і підірвався на розтяжці, отримавши важке осколкове поранення у живіт. Його затримали військовослужбовці ЗСУ, після чого доставили в лікарню міста Торецька", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання у бойовика вилучено металевий жетон з його даними та погони молодшого сержанта російського зразка. Він розповів, що бойову підготовку проходив на полігоні поблизу міста Єнакієве, де в якості інструкторів виступали громадяни РФ, які виділялися характерним акцентом і були у військовій формі російського зразка.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Бойовику загрожує до 8 років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії.