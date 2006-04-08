Британські та німецькі експерти вважають, що

Київ. 7 квітня. УНІАН. ООН занижує кількість жертв Чорнобильської катастрофи, заявляють британські фахівці з радіологічної безпеки.

Як повідомляє “5 канал”, на замовлення Європарламенту вони дослідили наслідки аварії на Чорнобильській АЕС і з`ясували, що кількість жертв трагедії становить від тридцяти до шістдесяти тисяч осіб.

Це на порядок більше, ніж цифри, що їх наводять Всесвітня організація охорони здоров`я та МАГАТЕ в офіційному звіті, оприлюдненому півроку тому. За версією ООН, внаслідок аварії на ЧАЕС безпосередньо загинуло 56 осіб, ще чотири тисячі можуть померти в майбутньому через хвороби, викликані радіацією. З оцінками британських фахівців погоджуються багато науковців, які вважають, що цифри у доповіді ООН були штучно занижені.

Водночас, як повідомляє “Німецька хвиля”, німецьке відділення організації “Міжнародні лікарі за запобігання атомній війні” та Товариство допомоги опроміненим презентували власне дослідження наслідків Чорнобильської катастрофи. Цей звіт також спростовує оприлюднені раніше дані ООН.

Представлене в Берліні дослідження наслідків аварії на ЧАЕС є своєрідним протестом проти висновків офіційного звіту ООН. “Міжнародні лікарі за запобігання атомній війні” називають цифри від 10 до 25 тисяч загиблих від опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Утім, підкреслює голова німецької філії “Лікарів” Ангеліка КЛАУССЕН, на абсолютну точність цифр звіт не претендує, його мета – продемонструвати масштабність трагедії. Присутня на презентації професор та керівник відділу Інституту клінічної радіології України Ангеліна НЯГУ пояснила висновки експертів ООН політичними мотивами.