"Київенерго" відключило відділ поліції від електроенергії

У Києві офіс поліції вже третю добу працює без електрики. Світла немає в 4-му відділенні поліції Дніпровського району столиці, йдеться в сюжеті ТСН.

Чергова частина, що обслуговує мікрорайон Березняки, Ленінградську площу та прилеглі вулиці, знеструмлена з середи. Через відсутність можливості працювати з комп'ютерами слідчі не можуть проводити розслідування, а чергові – вносити справи до ЄРДРу і навіть приймати дзвінки, бо телефони також вимкнені.

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У "Київенерго" рішення про відімкнення поліції від електроенергії на камеру не пояснили. У листі до редакції стверджують, що поліція не уклала договір із ними і два роки споживала енергію без нього.