Старі кримінальні ”розборки” змінилися судовими війнами

Господарський суд Запорізької області зобов`язав управління Державної служби охорони Запорізького обласного управління внутрішніх справ охороняти шлакові відвали ВАТ "Дніпроспецсталь" і не допускати на територію відвалів, де щороку добувається металобрухт на мільйони гривень, нікого окрім представників цього підприємства.

Зокрема заборонено пропускати представників ТОВ "Регіонпромсервіс", за позовом якого 7 липня 2005 року Господарський суд Києва виніс ухвалу, що забороняє ВАТ "Дніпроспецсталь", а також іншим особам перешкоджати ТОВ "Регіонпромсервіс" у здійсненні господарської діяльності на території шлакових відвалів у балці Середня. повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків облУВС.

Господарський суд Запорізької області задовольнив клопотання ВАТ "Дніпроспецсталь" до управління Державної служби охорони при УМВС України в Запорізькій області: заборонив УДСО допускати на територію шлакових відвалів, будь-яких осіб, окрім уповноважених співробітників ВАТ "Дніпроспецсталь" та інших осіб за узгодженням з ВАТ "Дніпроспецсталь".

Довідка УНІАН. Балка Середня - полігон промислових шлакових відвалів у Вільнянському районі Запорізької області, куди складують відходи запорізькі промислові гіганти. З`явився в околицях Запоріжжя в 1937 році за часів створення Дніпровського промислового комплексу. За кілька десятиліть його територія розрослася до 230 гектарів. За даними, обнародуваними Запорізькою облдержадміністрацією в 2002 році, за час експлуатації полігону там накопилося понад 300 млн. тонн відходів металургійного виробництва, близько 7% з яких становлять метали, придатні для повторного використання. Під час стихійного видобутку з полігону було вивезено цінних металів на 100 млрд. 150 млн. гривень, а до бюджету надійшло від 300 до 500 тисяч грн.

На початку 2002 року ВАТ "Дніпроспецсталь", якому належить 45,78 га промполігону, розташованих на земельній ділянці "Балка "Середня" с.Богатирьове Вільнянського району, здало свою ділянку шлакових відвалів в оренду кільком приватним фірмам, які й здійснювали добування металобрухту.

У період переділу власності між групою "Динамо" та бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ на території шлакових відвалів, де кожна з фінансово-промислових груп мала свої бізнес-інтереси, неодноразово відбувалися "розборки" із застосуванням вогнепальної зброї, на територію промполігону вводилися озброєні спецпідрозділи міліції.