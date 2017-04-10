В окупованому Криму менше 20 жителів захотіли проходити службу на території РФ

В ході весняної призовної кампанії 2017 року в анексованому Криму на військову службу в Росії планують направити близько двох десятків жителів півострова. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив підконтрольний Кремлю так званий військовий комісар Криму Анатолій Малолєтко, повідомляє РИА Крим.

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«На материк поїдуть лише ті, хто виявив бажання служити у військово-десантних військах. Їх небагато – десь у межах 20 осіб. Решта будуть служити на території Республіки Крим», – заявив він.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України висловило протест з приводу призову на військову службу в Росії громадян з анексованого Криму.