МЗС України вимагає від РФ скасувати призов на військову службу громадян з окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію скасувати вимогу про призов на військову службу громадян з окупованого Криму.

Про це йдеться у коментарі на сайті МЗС України.

"Міністерством закордонних справ України висловлено рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з її наміром провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим і у місті Севастополь", - наголошується у заяві.

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"Привернуто увагу, що Резолюція Генеральної асамблеї ООН A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» встановила факт незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та закликала її забезпечити виконання своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона виступає", - заявили українські дипломати.

МЗС вимагає скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов’язань.