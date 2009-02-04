У сільській школі запустили котельну на соломі

У Запорізькій області в сільській школі запустили котельну, що працює на соломі, вартістю 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, нова котельна з використанням теплового генератора встановлена в с. Полтавка Гуляйпільського району.

"Кошти на будівництво - близько 500 тис. грн. - виділені з державного і обласного бюджетів. Котельна опалюватиме місцеву середню школу, де зараз навчаються 94 школярі", - повідомили в ОДА.

За даними голови Гуляйпільської райдержадміністрації Олександра ДУДКИ, "котельна окупить себе вже за три роки, оскільки солома практично нічого не коштує, і її є удосталь: для опалювання приміщення школи необхідно на рік 400 тонн соломи, а збирають у Гуляйпільському районі щорічно до 100 тисяч тонн".

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області в 2008 р. завдяки реалізації програми енергозбереження було заощаджено 260 млн. кВт/год. електроенергії, 56 млн. кубометрів газу і 200 тис. тонн умовного палива. Одним із напрямів даної програми є розвиток альтернативних технологій теплозабезпечення, а також теплозабезпечення за допомогою альтернативних видів палива, зокрема соломи.