У Єрусалимі о 14.22 зійшов Благодатний вогонь - митрополит Антоній

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 15 квітня, у Велику Суботу, зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з Єрусалиму, чудо сходження Благодатного вогня цього року відбулося о 14:22 за київським часом. Вогонь швидко передавався тими, хто перебував у храмі, після чого його роздали очікуючим біля храму.

Свідками чуда стала офіційна українська делегація на чолі з керуючим справами УПЦ митрополитом Антонієм (Паканичем).

«Велика Субота – день великої надії. Ми вже знаємо, що Господь воскресне – це історична подія. Щоб підкріпити нашу віру, Господь посилає нам Велике чудо сходження Благодатного вогню. Цей вогонь як провісник Пасхи Христової освячує життя. Ми знаємо, що Великдень прийде, що Бог любить людину і що Господь має терпіння на нас. Він прийшов на землю, щоб подолати людську гріховність, щоб дати вічне життя. Благодатний вогонь – саме те тепло Божої благодаті, яке зігріває кожну людину», – зазначив митрополит Антоній.

За його словами, Благодатний вогонь в перші хвилини сходження не обпікав і нагадував зігріваючі сонячні промені. Він поступово нагрівався, але не обпалював.

«Це важливо для всіх віруючих людей, незважаючи на те, де вони живуть і якою національності. Сходження Благодатного вогню підтверджує, що в Христі всі люди любимі Богом», - говорить митрополит Антоній.

Під час сходження Благодатного вогню лунали молитиви на різних мовах.

«Є люди, які свою близькість до Бога переживають в мовчанні, а є темперамент православних арабів, які висловлюють свою любов до Бога танцями. Це також дуже важливо. Українці – це народ посередині цих темпераментів. Ми чекаємо на Благодатний вогонь, бо це тепло, яке Господь подає кожній людині. А ми нині усі потребуємо такої теплоти. На нашій рідній землі так багато горя. Благодатний вогонь має зігріти кожну сім'ю. Сподіваємося, що через цю благодать Пасхи Христової, провісником якої є Благодатний вогонь, Господь надасть нам розуміння, пошле внутрішні мир і згоду. І це дасть основу для розквіту нашої Батьківщини», - побажав керуючий справами УПЦ.

Благодатний вогонь сьогодні увечері буде доставлений у Київ офіційною делегацією Української Православної Церкви. Представники єпархій отримають Благодатний вогонь у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться біля 23.00. Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій роздасть Благодатний вогонь тисячам віруючих, які прийдуть на нічне Великоднє богослужіння.

Зі столиці Благодатний Вогонь доставлять в усі єпархії Української Православної Церкви, щоб усі змогли відчути ту радість, яка відбулася на Святій Землі.

Раніше ЗМІ поспішили з інформацією про сходження Благодатного вогню і дехто зробив фальстарт, не правильно трактувавши інформацію Центру інформації УПЦ. Насправді вогонь зійшов о 14:22 за київським часом.