Начальник УБОЗ звітує про чеченський криміналітет в Україні

У МВС вважають за доцільне прийняття закону про відповідальність «за членство в злодійському світі»

Київ. 8 квітня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України вважають за доцільне прийняття закону про відповідальність «за членство в злодійському світі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Сергій КОРНІЧ.

За його словами, такого роду стаття є в Кримінальному кодексі Грузії. За «членство в злодійському світі» особи, викриті в цьому, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, а безпосередньо так звані «злодії в законі» позбавляються свободи на строк від 5 до 10 років.

Відповідаючи на запитання про питому вагу грузинських і чеченських злочинних угруповань у скоєнні злочинів на території України, С.КОРНІЧ сказав, що відсоток скоєння злочинів особами кавказької національності в Україні невеликий і коливається в межах 1-2%.

Начальник УБОЗ у контексті сказаного навів два приклади діяльності правоохоронних органів по виявленню і затриманню вихідців з Кавказу, котрі скоїли злочини в Україні. Так, у лютому співробітниками УБОЗ у Київській області за споєння розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї з метою заволодіння 150 тис. доларів були затримані п`ятеро кавказців. 8 березня в Києві були затримані 5 членів організованого злочинного угруповання (також громадяни Грузії) за споєння квартирних крадіжок і розбійних нападів. Серед затриманих значиться брат відомого київського кримінального авторитета на прізвисько Антімос.