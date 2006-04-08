У Черкасах прорвало каналізаційний трубопровід

Сьогодні вранці на напірному каналізаційному колекторі ВАТ “Азот” який обслуговує Черкаси, стався прорив трубопроводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області, за півгодини вода з труби колектора затопила ряд підприємств і територію асфальтобетонного заводу, близько 10 приватних житлових будинків. На кілька годин було перекрито рух на ділянці по вулиці Чигиринській по трасі Черкаси – Чигирин. Неочищені стічні води потрапили на городи жителів села Червона Слобода і дренажний канал Черкаського регіонального управління водних ресурсів.

Аби запобігти екологічній катастрофі і не допустити потрапляння нечистот у Дніпро, аварійними бригадами Черкаського ВАТ “Азот” колектор перекрито, брудна вода до очисних споруд потрапляє по двох менших колекторах. Для створення захисної дамби виділено 12 одиниць спецтехніки.

Вода в обласний центр, де проживає понад 300 тисяч осіб, подається з обмеженим тиском.

Зараз тривають роботи по відкачуванню води з місця прориву, після чого фахівці визначать обсяги і види робіт, які буде необхідно провести.