Українцям покажуть перший мультсеріал за "Кобзарем" Шевченка у стилі зомбі-хорору (відео)

За "Кобзарем" Тараса Шевченка створили анімаційний серіал, який невдовзі презентують на одному із загальнонаціональних каналів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Анімують "Кобзаря" творці коміксу "Даогопак". Вони впевнені: сучасній людині треба подавати Шевченка по-новому. В основі першої серії анімаційного серіалу – містичний вірш "За байраком байрак" у стилі зомбі-хорору. Автори мультифільму прагнуть осучаснити твори поета і подати їх по-новому. Всього у серіалі має бути 12 серій.

"Якщо ми будемо працювати з Шевченком як із кріпаком, то це буде сльозлива шароварщина. А якщо як із Стівеном Кінгом, як з автором хорорів, то буде зовсім інше ставлення", – розповів продюсер серіалу Максим Прасолов.

Над мультфільмом працювали цілий рік. Зробили понад 400 малюнків у складному стилі українського бароко.

«У нас не було технічних кадрів, це все зроблено рукою нашого художника Олексія Чебикіна. Анімували всі сцени з його малюнків. Кожна фігура розрізалася на частини – від 20 до 140 – і ці частини анімувалися», – пояснив режисер Богдан Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на великі екрани вийде український фільм "Чужа молитва", який розповідає історію кримськотатарської дівчини, що рятувала єврейських дітей під час окупації фашистами Бахчисараю.