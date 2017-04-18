У мережі з'явився трейлер українського фільму на основі реальних подій "Чужа молитва" (відео)
Стрічка розповідає історію кримських татар, які рятували євреїв під час окупації фашистами Бахчисараю.
Оприлюднено трейлер повнометражного художнього фільму Ахтема Сеітаблаєва "Чужа молитва", що створюється за підтримки Держкіно. Відео та анонс з'явилися на сторінці Держкіно у Facebook.
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Стрічка розкриває неймовірну, але цілком реальну історію молодої кримськотатарської дівчини, яка під час окупації фашистами Бахчисараю врятувала життя 88 єврейських дітей.
"Саїде – вихователька у притулку для татарських дітей-сиріт. До неї звертається за допомогою хлопчина Іцхак, який разом з іншими дітьми-євреями переховується від фашистів. Перед дівчиною постає важка моральна дилема – допомогти дітям чи, рятуючи власне життя, відмовити їм?Не зважаючи на смертельну загрозу, дівчина бере під свій захист небезпечних вихованців та перетворює маленьких євреїв на татар - дає їм нові імена, навчає мови, звичаїв і молитов", - пояснили у Держкіно.
Режисером фільму є Ахтем Сеітаблаєв (Axtem Seitablaiev), продюсером - Івання Дядюра, автором сценарію - Микола Рибалка. Фільм створюється компанією "Ідас фільм".
Проект фільму "Чужа молитва" став переможцем 7-го конкурсного відбору Держкіно. Бюджет фільму становить 31 млн. грн., частка державного фінансування – 10 млн. грн. На великі екрани "Чужа молитва" вийде 18 травня.