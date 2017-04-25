У знеструмлених бойовиками селах світло з’явиться до кінця дня – Луганська ВЦА

Підконтрольні Україні населені пункти Луганської області, які бойовики "ЛНР" відімкнули від електроенергії, забезпечать світлом до кінця доби.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

«На даний час ведуться роботи з підключення ПС 35 кВ «Трьохізбенка», які планують завершити до кінця цього дня. Усі магістральні лінії електропередач взято під посилений контроль ЗСУ та ГУ Нацполіції в Луганській області. На випадок загострення ситуації відпрацьовано резервні можливості забезпечення електропостачання області», – написав він.

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За його словами, рішення про повне припинення різниці перетоків електроенергії на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Луганської області, що здійснюється ТОВ "ЛЕО", було погоджено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на вимогу ДП "Енергоринок" у зв'язку із заборгованістю з боку ОРЛО за послуги електропостачання у розмірі 6 млрд грн.

У відповідь на повне припинення різниці перетоків електричної енергії на територію ОРЛО окупанти знеструмили населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхово-Донецьке Луганської області, це 1680 абонентів.