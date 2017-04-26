31 рік після катастрофи: хроніки Чорнобиля (відео)
14:21, 26 квітня 2017Суспільство
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31 рік тому стався вибух на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції.
З дня аварії на ЧАЕС пройшов 31 рік
Аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф у світі.
Людям не повідомили про трагедію, і 1 травня вони вийшли на парад, нічого не підозрюючи і вдихаючи радіоактивні викиди.
Сумарна кількість шкідливих ізотопів, які потрапили в повітря, ровнялось 500 бомб, скинутих на Хіросіму.
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У минулому році, через 30 років аварії, над ЧАЕС спорудили захисну арку. З часом електростанцію планують ліквідувати повністю. Коли це станеться – дивіться у ролику УНІАН.
31 рік після катастрофи: хроніки Чорнобиля
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