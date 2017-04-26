Сьогодні виповнюються 31 роковини Чорнобильської трагедії (фоторепортаж)

Вночі 26 квітня 1986 року відбулась наймасштабніша техногенна катастрофа в історії людства. Реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС вибухнув і викинув радіоактивні речовини на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Потужність вибуху порівнюють з трьома сотнями Хіросім. Ця аварія – найбільша за всю історію ядерної енергетики як за кількістю постраждалих від її наслідків, так і за економічною шкодою.

Читайте такожКуба вилікувала понад 20 тисяч дітей після Чорнобильської катастрофи - Єльченко

Зона відчуження Чорнобильської АЕС — заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га. Вона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.

У листопаді 2016 року зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС накрили захисним саркофагом – найбільшою рухомою спорудою у світі – завдовжки 165 метрів, заввишки 110 метрів і загальною вагою 36200 тонн. Для створення саркофагу коаліція з 28 країн зібрала понад 1,417 млрд євро. 40 країн брали участь у будівництві, яке почалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які було піднято й успішно з'єднано одну з одною в 2015 році. Усередині арки встановлено кран для майбутнього демонтажу конструкцій об'єкту "Укриття".

Україна офіційно оголосила про перехід до етапу зняття блоків ЧАЕС з експлуатації. На етапі остаточного закриття і консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС, який триватиме до 2028 року, діяльність в основному стосуватиметься реакторів, контурів багаторазової примусової циркуляції і суміжного обладнання блоків 1, 2 і 3 Чорнобильської АЕС. Колишні енергоблоки планується перевести в якісно новий стан – із вищим рівнем безпеки з мінімальним споживанням ресурсів у режимі тривалого зберігання.