Поліцейські проведуть нічні навчання на станції метро перед Євробаченням

У ніч із 27 на 28 квітня 2017 року столичні поліцейські проведуть у метрополітені спільні навчання, аби перевірити готовність київської поліції до забезпечення публічної безпеки під час пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної поліції.

"Відпрацювання порядку взаємодії підрозділів при затриманні озброєних злочинців та звільненні заручників відбудеться із залучанням працівників КОРД, вибухотехнічної та кінологічної служб і працівників поліції метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Навчання розпочнуться о пів на другу ночі 28 квітня на станції метро "Площа Льва Толстого".

Нагадаємо, координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області провела тактико-спеціальне антитерористичне навчання на базі «Міжнародного виставкового центру», де у травні проходитиме пісенний конкурс «Євробачення-2017».

За умовами навчання, озброєні вогнепальною зброєю і вибухівкою «терористи» підірвали легковий автомобіль, захопили заручників, забарикадувалися у приміщенні МВЦ та повідомили про свої вимоги.

Як повідомляв УНІАН, начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук 19 квітня заявив, що в СБУ немає інформації про підготовку провокацій під час проведення "Євробачення-2017".

62-й музичний конкурс "Євробачення" відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш як 40 країн.