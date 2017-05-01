У Сумах більше тисячі людей взяли участь у "Велодні"

У Сумах сьогодні більше тисячі городян взяли участь у акції "Велодень", яка покликана популяризувати велосипедний рух.

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Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції на різних велосипедах проїхались колоною по набережній річки Стрілка, по вулицях Харківській, Прокоф'єва і Героїв Сумщини, а також по Покровській площі.

Перед стартом велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху. За безпекою також стежили кілька автомобілів патрульних інспекторів поліції.

Своєю акцією велосипедисти намагалися привернути увагу сумчан до здорового способу життя і ще раз нагадати владі про відсутність в обласному центрі велодоріжок, через що Суми вже потрапляли до всеукраїнського антирейтингу.

За словами активіста Сергія Малюка, програма "Два колеса", що має на меті створення в обласному центрі 15 велодоріжок довжиною 23,5 кілометри, які об'єднали б різні райони Сум, не діє в місті з моменту її прийняття в 2013 році.

За оцінками місцевих ЗМІ, сьогодні у Сумах в акції взяли участь від однієї до двох тисяч прихильників велосипедного руху.