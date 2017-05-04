Фан-зона Євробачення на Хрещатику вразила відвідувачів (відео)

18:56, 04 травня 2017
Суспільство
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Вхід у фан-зону безкоштовний.

Фан-зона Євробачення на Хрещатику вразила відвідувачів /

Фан-зону вранці перевіряли кінологи, зараз її охороняє поліція і Нацгвардія.

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Вхід у фан-зону безкоштовний, вона обладнана усіма зручностями. Єврозона буде працювати до 14 травня.

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Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Евровидение