Фан-зона Євробачення на Хрещатику вразила відвідувачів (відео)

Фан-зону вранці перевіряли кінологи, зараз її охороняє поліція і Нацгвардія.

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Вхід у фан-зону безкоштовний, вона обладнана усіма зручностями. Єврозона буде працювати до 14 травня.