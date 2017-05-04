Фан-зона Євробачення на Хрещатику вразила відвідувачів (відео)
18:56, 04 травня 2017Суспільство
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Вхід у фан-зону безкоштовний.
Фан-зона Євробачення на Хрещатику вразила відвідувачів / скріншот
Фан-зону вранці перевіряли кінологи, зараз її охороняє поліція і Нацгвардія.
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Вхід у фан-зону безкоштовний, вона обладнана усіма зручностями. Єврозона буде працювати до 14 травня.
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