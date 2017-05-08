В Авдіївці очікують сьогодні вранці на відновлення водопостачання в штатному режимі

04:41, 08 травня 2017
Суспільство
182

У міській адміністрації розраховують, що близько з 5-ї ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі.

Вода вже прямує в бік Авдіївки/ Фото УНІАН

Відновлення водопостачання населенню Авдіївки в штатному режимі очікується орієнтовно з 05.00 8 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Павло Малихін.

Читайте такожАвдіївка знову з водою: електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

«Остаточно запрацювала ДФС! Вода прямує в бік Авдіївки. Очікуємо на її прибуття сьогодні увечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько з 5-ї ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі», - написав він вчора ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донецька фільтрувальна станція#водопостачання Авдіївки