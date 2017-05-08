В Авдіївці очікують сьогодні вранці на відновлення водопостачання в штатному режимі

Відновлення водопостачання населенню Авдіївки в штатному режимі очікується орієнтовно з 05.00 8 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Павло Малихін.

Читайте такожАвдіївка знову з водою: електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

«Остаточно запрацювала ДФС! Вода прямує в бік Авдіївки. Очікуємо на її прибуття сьогодні увечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько з 5-ї ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі», - написав він вчора ввечері.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.