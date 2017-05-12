Переможець Євробачення-2009 Рибак зробив кавер на переможну пісню Джамали (відео)

На своєму каналі в Youtube переможець Євробачення в 2009 році Олександр Рибак опублікував відео, на якому виконує кавер на пісню Джамали «1944», яка в минулому році принесла співачці та Україні перемогу в конкурсі.

«Я просто закоханий у цю пісню, тому зробив з нею дещо», - написав під відео артист.

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Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.