Переможець Євробачення-2009 Рибак зробив кавер на переможну пісню Джамали (відео)

15:30, 12 травня 2017
Суспільство
3546

"Я просто закоханий у цю пісню", - написав артист.

Олександр Рибак Ютуб

На своєму каналі в Youtube переможець Євробачення в 2009 році Олександр Рибак опублікував відео, на якому виконує кавер на пісню Джамали «1944», яка в минулому році принесла співачці та Україні перемогу в конкурсі.

«Я просто закоханий у цю пісню, тому зробив з нею дещо», - написав під відео артист.

Читайте такожДжамала заспівала уривок з нової пісні, яку представить у фіналі Євробачення-2017 (відео)

Як повідомляв УНІАН, фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Євробачення-2017#Євробачення в Україні#Євробачення в Києві#Джамала на Євробаченні