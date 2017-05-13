СБУ поки не заборонила в'їзд до України російському музиканту, який виступав у Криму (документ)

Служба безпеки України не приймала рішення про заборону в'їзду в країну відомому російському співаку й музиканту Андрію Лисікову, більш відомого під псевдонімом "Дельфін", який виступав в окупованому Криму у кінці лютого цього року. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Апострофа", надісланому 4 травня.

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"Станом на дату запиту рішення про заборону в'їзду зазначеній особі Службою безпеки не приймалося", - йдеться у документі.

У Києві на 29 червня запланований концерт "Дельфіна". Судячи з розміщеної інформації на сайті виконавця, виступ відбудеться в рамках фестивалю Atlas Weekend. Проте ім'я "Дельфіна" поки не зазначено у списку артистів на сайті фестивалю.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський репер, який виступав в окупованому Криму, їде з концертом до Києва.