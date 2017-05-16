У Житомирі СБУ викрила на хабарництві двох високопосадовців обласної ДФС

У Житомирі співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві двох високопосадовців обласного управління Державної фіскальної служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, двох високопосадовців ГУ ДФС в Житомирській області сьогодні, 16 травня, викрили на хабарництві співробітники Управління СБ України під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Начальник одного з управлінь ГУ ДФС спільно зі своїм підлеглим – керівником відділу – систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за зменшення штрафних санкцій за порушення, виявлені при планових перевірках.

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«Ціна питання» коливалася залежно від розміру штрафних санкцій, які мали бути накладені на підприємство», - сказала Мартинюк.

Вона уточнила, що, зокрема зловмисники вимагали у житомирського бізнесмена 100 тис. грн за накладення на його підприємство мінімального штрафу.

Правоохоронці затримали хабарників у службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. грн, яку підприємець на прохання податківця-хабарника поклав у видання «Вісник податкової служби».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.