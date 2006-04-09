Україні катастрофічно не вистачає лікарів

Як передає HTH, про це заявляють вітчизняні професори медицини, які кажуть: щороку університети України випускають 8 тисяч лікарів. Однак більшість із них практикувати медицину виїжджають за кордон.

Причина - погане забезпечення умов праці та низька зарплатня. В середньому, український лікар отримує всього 600 гривень на місяць.

За словами медиків, немає проблем у державі із хірургами, стоматологами та фармацевтами. Решта галузей потерпають від нестачі кадрів.

Віталій Москаленко, ректор медичного університету ім. О. Богомольця каже: «Нам приблизно 15-20 тисяч не вистачає сімейних лікарів, - це перше. Сьогодні в Україні не вистачає 20 тисяч лікарів, які могли б надавати допомогу на селі - там їх нема. Сьогодні у нас є лікарські установи, в яких зовсім немає лікарів».