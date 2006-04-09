У Кременчуку сміття сховають за біг-бордами

Віце-мер Кременчука Полтавської області Валерій Блінов пропонує закрити міські звалища біг-бордами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію він озвучив під час апаратної наради в міськвиконкомі.

“Навколо залізничного вокзалу он скільки щитів. Увесь вид закрили... Давайте щити ставити там, де звалища і низько-низько, щоб закрити ці види”, - сказав Блінов.

Як повідомляв УНІАН, раніше, Валерій Блінов, який займається управлінням ЖКХ, пропонував ввести в школах предмет "Мусороведеніє", щоб виховувати культуру з прибирання сміття у дітей. За його словами, такий предмет вже викладають у Вінниці.