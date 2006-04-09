В Україні забагато електроенергії

Сьогодні в 0:55 ночі було зупинено третій блок Запорізької АЕС у зв’язку з надлишком генерації електроенергії в країні, повідомили УНІАН в Держатомрегулювання України.

Блок зупинено за розпорядженням диспетчерів енергосистеми країни, які сьогодні вночі ввели обмеження щодо виробництва електроенергії для всіх атомних станцій України. Зокрема, Запорізькій АЕС дозволено виробництво електроенергії на рівні не вище 3740 МВт. До цього на ЗАЕС працювали п’ять з шести блоків, потужність яких становила майже 5000 МВт. Третій блок ЗАЕС планується знову включити в роботу в ніч з 12 на 13 квітня. Втім, реактор блоку утримується в гарячому стані, що дає можливість відновити генерацію електроенергії в будь-який час.

На інших чотирьох АЕС обмеження з електрогенерації не такі значні, тому вони не викликали потреби в зупинці жодного з інших атомних блоків. Однак, у зв’язку із введеними диспетчерськими обмеженнями, потужність практично всіх блоків на деякий час частково зменшено.

Загалом на сьогодні на чотирьох українських АЕС працюють 12 з 15 блоків. Крім третього блока Запорізької АЕС у зупиненому стані перебувають шостий блок Запорізької і четвертий Рівненської АЕС, на яких проводяться планові ремонти.