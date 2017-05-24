У Житомирській області помітили зменшення кількості безробітних

На Житомирщині фахівці констатують зменшення кількості безробітних і зростання середньої заробітної плати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, середньомісячна зарплата працівників області за перші 3 місяці поточного року становила 5 тис. 96 грн і збільшилася у порівнянні до відповідного періоду минулого року на 47,7%.

Повідомляється, що на Житомирщині щомісяця працевлаштовуються в середньому більше 9,5 тис. осіб. Порівняно із середньомісячною статистикою за минулий рік, цей показник зріс на 75%.

Також, станом на 1 травня, кількість безробітних в області зменшилася у порівнянні з відповідною датою минулого року на 3,2 тис. осіб, або на 15,8%.

«Станом на 1 травня, у Житомирській області налічується загалом 16 тис. 542 безробітних», - уточнили у прес-службі ОДА.

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За словами заступника директора департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Світлани Бойм, у регіоні роботодавці стали частіше брати на роботу найманих працівників. Особливо це стосується фізичних осіб — підприємців.

Так, у першому кварталі цього року роботодавці області прийняли на роботу 28 тис. 715 працівників.

«Сума податку з доходів фізичних осіб за січень - березень 2017 року у порівнянні до відповідного періоду минулого року збільшилася на 48,1% і склала 264 млн грн, а сума єдиного соціального внеску зросла відповідно на 32,3 % - до 203,8 млн грн», – зазначила Бойм.

«Наразі українське законодавство дає нам всі можливості покращувати життя громадян, наповнювати бюджети, маємо тільки цією можливістю скористатися. Сьогодні є відповідальність за неофіційне працевлаштування, невиплату заробітної плати. Потрібно правильно організувати роботу районних комісій і контролювати цей процес», – також прокоментував ситуацію із працевлаштуванням в області голова ОДА Ігор Гундич.

Зазначимо, раніше УНІАН повідомляв, що безробіття в Євросоюзі знизилася до мінімуму з 2009 року.