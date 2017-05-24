Для лікарів Вінничини закуплять 311 електрокардіографів

Вчора у Вінницькій ОДА відбулось засідання під головуванням заступника голови - директора Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Ігоря Івасюка, на якому були підписані два контракти в рамках впровадження регіонального спільного із Світовим банком інвестиційного субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією» ( 2015-2020рр.).

Угода про постачання медичного обладнання для діючого кардіологічного центру, дистанційно-діагностичного центру - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, для закладів вторинного і первинного рівнів медичної допомоги розрахована на два місяці. Вартість контракту – 321 тис. дол. США.В межах контракту буде придбано 311 ЕКГ телеметричних пристроїв ( електрокардіографів) для ЦПМСД, а також дві центральні станції дистанційного прийому сигналів від ЕКГ. Центральні станції будуть розмішені в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«За допомогою такого обладнання лікар чи медична сестра у віддаленому селі або селищі, зробивши пацієнту кардіограму у ФАПі, чи у нього вдома маленьким приладом, вагою біля 300 г, зможе передати кардіограму на телеметричний центр, де чергуватимуть цілодобово 5 фахівців і вони передивляться кардіограму , швидко дадуть відповідь чи встановлять діагноз задля того, щоб надати хворому вчасно необхідну допомогу", - пояснила директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович.

Читайте такожНа Вінниччині 13 родин загиблих у зоні АТО отримали кошти на придбання житла

За словами директора ТОВ «Компанія TREDEX» м.Харків, яка поставлятиме обладнання Романа Павловича, щороку у Україні таким дистанційним методом проводиться біля 100 тисяч телеконсультацій: «Вінницька область протягом 15 років є лідером в Україні по використанню телемедицинських технологій для дистанційної діагностики електрокардіограм. Завдяки реалізації даного проекту, позиції області на фоні регіонів України стануть ще міцнішими. Адже альтернативи телемедицині для покращення рівня надання кваліфікованої медичної допомоги на первинній ланці не існує. Цим шляхом ідуть майже всі розвинуті крани»,- запевнив Роман Павлович.

Щодо другого контракту, то предметом його підписання є надання консультаційних послуг «Інжинірінгові консалтингові послуги супроводу будівництва» Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Вартість контракту – 680тис. 940дол.США.

Основною метою надання консалтингових послуг є забезпечення професійного управління будівництвом Кардіоцентру в т. ч. консультування в закупівлі Підрядника на будівництво, оцінювання тендерних пропозицій тощо.

Консультаційні консалтингові послуги іспанської компанії з м. Мадриду «ЕПТІСА СЕРВІСІОСДЕ ІНДЖЕНЕРІЯ С.Л.» дадуть можливість забезпечити своєчасне і якісне будівництво кардіоцентру відповідно до умов Контракту на будівництво.