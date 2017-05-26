Поліція посилить охорону порядку під час Маршу рівності у Києві

Столична поліція посилить заходи безпеки на час Маршу Рівності "КиївПрайд - 2017", який пройде 18 червня. Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає прес-служба відомства.

"Кожен у нашій державі має право на висловлювання власної думки та позиції, право на мирне зібрання. Тож ми готові до спілкування як із організаторами, так із опонентами маршу. Водночас будь-яка провокація буде рішуче припинена і діям правопорушників надана правова оцінка", - сказав Крищенко.

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За попередньою інформацією, цього року у марші візьмуть участь до 5 тисяч учасників.

До охорони правопорядку залучать військовослужбовців Нацгвардії, представників громадських організацій тощо.

До території, де буде проходити марш, поліція обмежить доступ, зокрема, будуть встановлені пропускні пункти із металевими рамками.

Нагадаємо, "Марш рівності за права ЛГБТ" відбудеться у Києві 18 червня.