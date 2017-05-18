Amnesty International закликає розслідувати напади на представників ЛГБТ-спільноти

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає Національну поліцію України невідкладно та ефективно розслідувати напади на представників ЛГБТКІ-спільноти в Харкові та інших містах.

Про це йдеться у заяві організації, яка є в розпорядженні УНІАН.

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Автори заяви нагадали, що вчора у різних містах України відбувались акції, присвячені Міжнародному дню протидії гомофобії, трансфобії та біфобії. Під час акцій активісти закликали до захисту прав представників ЛГБТКІ - спільноти (лесбійки, геї, бісексуали, трансґендерні, квір та інтерсексуальні люди), до толерантності та недискримінації.

В Amnesty International підкреслюють, що в той час як у Херсоні та Миколаєві Нацполіція проявила високий рівень професіоналізму та забезпечила певну безпеку учасників та мирне проведення акцій, у Харкові події відзначились значним рівнем насильства та бездіяльністю поліції. Крім того, залишаються не розслідуваними напади на учасників акції “Рівність різноманіття”, що відбулась 6 травня у Запоріжжі.

«Ми закликаємо правоохоронців ефективно та невідкладно розслідувати всі напади, погрози та заклики до насильства, а також зробити все можливе задля захисту учасників акцій. Поліція вже довела свою спроможність ефективно діяти на захист мирних активістів під час Маршу Рівності 2016. Однак, важливо, щоб ця позитивна тенденція продовжувалась», - наголосила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

«Ми також звертаємось до представників влади із закликом впроваджувати політику, спрямовану на забезпечення фундаментальних прав громадян на свободу мирних зібрань та свободу вираження; культивувати в публічному дискурсі ідеї рівності та різноманіття, докладати максимальних зусиль для гарантування безпеки учасників мирних зібрань і захисту прав людини в Україні», - завила Покальчук.

Вона нагадала, що під час Маршу Рівності влітку 2016 Україна виконала свій міжнародний обов’язок захищати права ЛГБТКІ-спільноти на свободу вираження та мирні зібрання. Національна поліція продемонструвала високий рівень професіоналізму, забезпечивши безпеку учасників Маршу. Це був важливий крок у подоланні дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності в Україні.

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Проте, за її словами, незважаючи на досягнуті успіхи, представники ЛГБТКІ-спільноти як і раніше стикаються з дискримінацією як на рівні законодавства, так і на практиці, а також стають жертвами насильства з боку радикально налаштованих груп. Тому, підкреслила Покальчук, дуже важливо ефективно розслідувати всі напади та прояви агресії щодо мирних активістів, а також притягати до відповідальності винних у скоєнні злочинів.

У Amnesty International підкреслили, що згідно з Конституцією України, а також Європейською конвенцією з прав людини, держава зобов’язана гарантувати та захищати право усіх громадян на мирні зібрання та свободу висловлення думок, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності або інших ознак.