Чоловік Джамали про перший місяць сімейного життя: Вже не пам'ятаю себе неодруженим

Чоловік української співачки кримськотатарського походження, переможниці міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2016 і тренера сьомого сезону вокального шоу "Голос країни" Джамали Бекір Сулейманов зворушливо привітав співачку з їх першою маленькою річницею - місяцем від дня одруження.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Місяць - дуже серйозна дата! Уже й не пам'ятаю себе неодруженим! З найкращою дружиною на світі таке швидко забувається", - зазначив він.

Також він супроводжував свою публікацію знімком з медового місяця, який подружжя провело в Італії.

Співачка в свою чергу також привітала чоловіка в своєму веб-журналі.

"Це так здорово бути твоєю дружиною", - підписала Джамала одне з весільних фото.

Читайте такожДжамала представила яскравий кліп з відомим португальцем (відео)

Кримськотатарська співачка вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 квітня. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів і друзів.

Спочатку закохані отримали згоду і благословення від батьків. До речі, рідні люди Джамали, мама і тато, приїхали з Криму. А сестра Евеліна - на свято прилетіла з Туреччини.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше співачка розповів, що встигла передати фото свого весілля дідусі за два дні до його смерті.