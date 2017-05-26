"Встигла передати фото": Джамала розповіла, як покійний дідусь більше за всіх чекав її весілля

14:16, 26 травня 2017
Суспільство
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Джамала встигла передати дідусеві в окупований Крим фото зі свого весілля.

Джамала обвенчалась с общественным активистом Бекиром Сулеймановым /

Джамала встигла передати своєму дідусеві Айяр Джемалядіну фотографії зі свого весілля за 2 дні до його смерті.

Про це вона написала в своєму Instagram.

"Добре, що винайшли фотографію! Вона відобразила цей день. Мій дідусь дуже чекав, напевно, більше всіх. Останні 5 років він мені говорив:" Тобі вже 23, пора заміж ":) А я все мимрила, як роблять це все внуки від розгубленості. За 2 дні до того, як він пішов, я встигла роздрукувати ці фото і передати через батьків до Криму. Мама показувала йому відео з мобілки, він посміхався і був щасливий. встигла ", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 22 травня Джамала повідомила про смерть свого дідуся в окупованому Криму.

Раніше Джамала відзначала, що її дідусь відмовляється переїхати. Сама співачка дуже переживала, що не може відвідати хвору близьку людину.

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Теги: #Джамала про Крим