На Одещині жоден пляж офіційно не придатний для відпочинку (відео)

12:57, 31 травня 2017
Суспільство
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За нормами пляж повинен мати рятувальний пост, трьох екіпірованих рятувальників, а водолази мають обстежити та почистити дно.

В самій Одесі дозвіл приймати туристів мають лише половина пляжів / скріншот

Жоден пляж Одещини офіційно не визнали придатним для відпочинку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В самій Одесі дозвіл приймати туристів мають лише половина пляжів.

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За нормами пляж повинен мати рятувальний пост, трьох екіпірованих рятувальників, а водолази мають обстежити та почистити дно. Але обстежити узбережжя рятувальники можуть лише за згодою орендарів, які не квапляться із заявками.

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Теги: #Пляжі в Одесі#відпочинок в Одесі