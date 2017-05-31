На Одещині жоден пляж офіційно не придатний для відпочинку (відео)
12:57, 31 травня 2017Суспільство
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За нормами пляж повинен мати рятувальний пост, трьох екіпірованих рятувальників, а водолази мають обстежити та почистити дно.
В самій Одесі дозвіл приймати туристів мають лише половина пляжів / скріншот
Жоден пляж Одещини офіційно не визнали придатним для відпочинку.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В самій Одесі дозвіл приймати туристів мають лише половина пляжів.
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За нормами пляж повинен мати рятувальний пост, трьох екіпірованих рятувальників, а водолази мають обстежити та почистити дно. Але обстежити узбережжя рятувальники можуть лише за згодою орендарів, які не квапляться із заявками.
Жоден пляж Одещини офіційно не визнали придатним для відпочинку
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