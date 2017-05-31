На Одещині жоден пляж офіційно не придатний для відпочинку (відео)

Жоден пляж Одещини офіційно не визнали придатним для відпочинку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В самій Одесі дозвіл приймати туристів мають лише половина пляжів.

Читайте такожУ Дніпрі перевірили всі три міських пляжі: вода чиста, скоро можна буде купатись

За нормами пляж повинен мати рятувальний пост, трьох екіпірованих рятувальників, а водолази мають обстежити та почистити дно. Але обстежити узбережжя рятувальники можуть лише за згодою орендарів, які не квапляться із заявками.