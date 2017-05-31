Завтра в Житомирі офіційно відкриють новий купальний сезон

У Житомирі у четвер, 1 червня, офіційно відкриють новий купальний сезон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«До початку сезону владою міста проведено комплекс заходів, направлених на підготовку дорослого та дитячого міських пляжів, забезпечення безпечних умов для відпочинку населення на воді», - йдеться у повідомленні.

У Житомирі лише на території гідропарку офіційно визначено ці пляжі, як місця для масового купання та відпочинку.

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За даними міськради, місця відпочинку на території гідропарку забезпечені питною водою, а пляжі обладнали кабінами для переодягання.

Для контролю за дотриманням правил безпеки під час купання та надання першої медичної допомоги на території міських пляжів вже організовано щоденне чергування рятувальників та медичного працівника міської комунальної рятувальної служби на воді. Чергування буде здійснюватися до 31 серпня з 9 до 21 години.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення звертається до житомирян з проханням відпочивати на воді тільки на території дорослого та дитячого міських пляжів.

Нагадаємо, що в Житомирській області цього року планують оздоровити 40 тисяч дітей.