У Житомирській області у цьому році планують оздоровити 40 тисяч дітей

У Житомирській області цього року планують охопити оздоровленням та відпочинком близько 40 тис. дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, в області цьогоріч потрібно охопити оздоровленням та відпочинком близько 40 тис. дітей проти майже 49 тис. дітей торік.

За бюджетні кошти цьогоріч планують оздоровити не менше 18 тис. дітей.

«Точну цифру назвати зараз важко, оскільки ще проводитимуться тендери на оздоровлення, визначатиметься вартість путівок у той чи інший табір», - пояснили в ОДА.

Водночас там зазначили, що у цьому році дітей будуть приймати 15 закладів оздоровлення та відпочинку (торік було 14). Сезон у більшості з них стартує з початку червня.

Цю тему обговорено сьогодні, 30 травня, під час засідання оперативного штабу ОДА з питань оздоровлення і відпочинку дітей під керівництвом заступника голови Житомирської облдержадміністрації Ярослава Лагути.

«На території Житомирської області цьогоріч функціонуватиме 15 закладів з оздоровлення та відпочинку дітей. Відновлює свою роботу спортивно-оздоровчий табір «Олімпієць» у с. Березина Житомирського району. За результатами останньої сесії Житомирської облради, в обласному бюджеті передбачено 14,5 млн грн на оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році», – розповіла на засіданні штабу начальник управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь.

За словами Лагути, оздоровлюватися діти Житомирщини будуть не тільки на території області.

«Зараз ми співпрацюємо з Міністерством молоді і спорту, нам запропонували розмістити групу з дітей учасників АТО на оздоровлення на Кіпрі, за умови, що ми оплачуємо дорогу. Попередньо провели перемовини з депутатами облради і отримали їх підтримку. На наступну сесію будемо виносити це питання. Крім того, будемо оздоровлювати дітей в загальнодержавних закладах», – зазначив заступник голови ОДА.

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Члени оперативного штабу обговорили, як іде підготовка таборів до літнього сезону, які порушення виявляють контролюючі органи у організації роботи закладів.

Лагута дав доручення профільному управлінню до наступного засідання провести виїзні перевірки у табори, а на засідання запросити усіх керівників закладів, які мають доповісти про усунення виявлених недоліків.

Управління сім’ї, молоді та спорту Житоимрської ОДА вже закупило близько 1 тис. 300 путівок для дітей. Путівки надаються районам пропорційно від виділених коштів з місцевого бюджету на оздоровлення і відпочинок дітей. На сьогодні в області вже стартував сезон у дитячому оздоровчому закладі «Дзвіночок» у селі Дениші Житомирського району, де оздоровлюється 150 дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі стартувала обласна військово-патріотична гра "Джура", в якій беруть участь понад 200 юнаків.