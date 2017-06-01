Понюхали пороху: з’явилося відео посвяти на Львівщині курсантів в артилеристи

Курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного пройшли своєрідне польове хрещення на Яворівському полігоні у Львівській області.

Для першокурсників-артилеристів стрільби викликають найбільше хвилювання, адже для них це своєрідне польове хрещення, передає телеканал «24».

Першокурсники отримали перше вогневе завдання. Протитанкову гармату, яку цілий рік вивчали в теорії, випробовували на практиці.

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Серед курсантів чимало хлопців із бойовим досвідом. Так, сержант Олександр Герасимов за плечима має вже три роки служби в артилерії. Побував і на Сході, в зоні АТО. Тож тепер ділиться досвідом із молодшими однокурсниками.

Загалом, за три дні, таке польове хрещення пройдуть 75 першокурсників.