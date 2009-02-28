Ліки в Україні з вересня минулого року... ніхто не контролює

З вересня 2008 року в Україні не проводиться легітимного контролю якості лікарських препаратів.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№7 від 28 лютого - 6 березня 2009 р.) повідомила перший заступник голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Інна ДЕМЧЕНКО.

До такої ситуації, за її словами, привела ухвала уряду від 10 вересня 2008 року про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення і створення Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів. У грудні Президент своїм указом зупинив дію цієї ухвали і звернувся до Конституційного суду, який 11 лютого відмовив у відкритті відповідної справи.

«Уся система контролю якості ліків сьогодні паралізована. По суті, з 10 вересня - моменту виходу ухвал уряду... наш ринок ліків повністю відкритий», - констатувала І.ДЕМЧЕНКО.

На її думку, в даний момент ліквідовані контрольні органи не можуть виконувати свої функції, а нову структуру з відповідними повноваженнями створити поки не вдалося.

«З 10 вересня легітимно не здійснюється контроль якості ліків, не погоджуються паспорти на аптечні установи, не контролюється оборот, не видаються сертифікати на ввезення, - частина товарів перебуває на карантині. За півроку не вдалося створити новий єдиний орган контролю», - підкреслила І.ДЕМЧЕНКО.

Причину вона бачить в тому, що нова контролююча структура створюється з нуля, без використання напрацювань і матеріально-технічної бази ліквідованих служб.

«Річ у тому, що в жодному документі не написано: новостворювана інспекція - правонаступниця попередньої, і, отже, за нею зберігаються спеціалісти, матеріально-технічна база, лабораторії. У даному разі створюються абсолютно нові структури. Саме тому і виникають такі серйозні проблеми з організацією контролю якості препаратів», - упевнена І.ДЕМЧЕНКО.

На її думку, значний час займе також створення необхідної нормативної бази для функціонування нової контрольної структури.

«Адже, щоб такий орган міг працювати легітимно, потрібні не тільки фахівці та обладнання - необхідно підготувати всю нормативну й законодавчу базу», - відзначила І.ДЕМЧЕНКО.