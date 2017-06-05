У Києві поховали блаженнішого Любомира Гузара

Колишній глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир Гузар 5 червня був похований в Києві у крипті у патріаршому соборі Воскресіння Христового.

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Як передає кореспондент УНІАН, у заупокійній архиєрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону. Попрощатися з блаженнішим до Патріаршого собору прийшли тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, глава УГКЦ у 2005-2011 роках блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. У лютому 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв його зречення від уряду верховного архиєпископа Української греко-католицької церкви. Відповідне прохання до святішого отця глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.

Траурний кортеж з тілом верховного архиєпископа-емерита УГКЦ 1 червня вирушив у Львів, 4 червня він прибув в київський Патріарший собор Воскресіння Христового.