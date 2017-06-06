Український лайнер "Генерал Ватутін" придбала російська компанія на Сейшелах - ЗМІ

Президент круїзної компанії "Червона Рута" Юрій Соколов заявив, що теплохід "Генерал Ватутін" був куплений компанією більше трьох років тому "як інвестиція", а тепер проданий, передає РБК.

З Києва теплохід вийшов у Херсонський порт 25 травня для того, щоб оформити документи про його продаж. За словами Соколова, після Херсона теплохід перейшов в Ізмаїльський морський порт — там документи були дооформлені.

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"Корабель три з половиною року не експлуатувався. Був у свій час придбаний як інвестиція і в цьому році перепроданий іншій компанії на Сейшельських островах", — сказав він.

"За умовами договору з новим власником я не можу назвати компанію, яка його купила. Для російського круїзного ринку це буде не просто новина року, а сенсація", — розповів головний редактор Cruise Inform Михайло Архипов.

"Продали, очевидно, російському власнику. Йде в новий порт приписки, відповідно, після прибуття буде проведена повноцінна перевірка. Капітан порту розпорядиться про проведення перевірки", - заявив Олексій Кравченко, прес-секретар Росморрічфлоту, передає BFM.ru.

Раніше повідомлялося, що український круїзний лайнер "Генерал Ватутін" взяв курс на Ростов-на-Дону. Вчора о 5 годині ранку теплохід вийшов з Вілкова й взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого Росією півострова, а сьогодні вранці відновив рух.

Ростовський порт відмовився пускати український теплохід, що прийшов у Керченську протоку.