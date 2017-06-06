Український лайнер "Генерал Ватутін" придбала російська компанія на Сейшелах - ЗМІ
"Генерал Ватутін" цьогоріч був перепроданий компанії на Сейшельських островах.
Президент круїзної компанії "Червона Рута" Юрій Соколов заявив, що теплохід "Генерал Ватутін" був куплений компанією більше трьох років тому "як інвестиція", а тепер проданий, передає РБК.
З Києва теплохід вийшов у Херсонський порт 25 травня для того, щоб оформити документи про його продаж. За словами Соколова, після Херсона теплохід перейшов в Ізмаїльський морський порт — там документи були дооформлені.
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"Корабель три з половиною року не експлуатувався. Був у свій час придбаний як інвестиція і в цьому році перепроданий іншій компанії на Сейшельських островах", — сказав він.
"За умовами договору з новим власником я не можу назвати компанію, яка його купила. Для російського круїзного ринку це буде не просто новина року, а сенсація", — розповів головний редактор Cruise Inform Михайло Архипов.
"Продали, очевидно, російському власнику. Йде в новий порт приписки, відповідно, після прибуття буде проведена повноцінна перевірка. Капітан порту розпорядиться про проведення перевірки", - заявив Олексій Кравченко, прес-секретар Росморрічфлоту, передає BFM.ru.
Раніше повідомлялося, що український круїзний лайнер "Генерал Ватутін" взяв курс на Ростов-на-Дону. Вчора о 5 годині ранку теплохід вийшов з Вілкова й взяв курс на Крим. Ніч він провів біля південного берега окупованого Росією півострова, а сьогодні вранці відновив рух.
Ростовський порт відмовився пускати український теплохід, що прийшов у Керченську протоку.