На Херсонщині вісім ресторанів оштрафували за російську мову

В Херсонській області до восьми господарюючих суб'єктів застосували стягнення за порушення вимог закону України "Про мови". Про це повідомляє Держпродпотребслужба.

Скаржник, один і той же чоловік, заявив, що господарюючі суб'єкти порушують вимогу чинного законодавства про мови, а саме: інформація, зазначена в меню, на виставкових ярликах, у касових чеках, викладена російською мовою, персонал закладів ресторанного господарства при обслуговуванні клієнтів спілкується російською мовою.

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В ході перевірки факти, викладені у скарзі, підтвердилися. До всіх ресторанів застосовано адміністративно-господарські стягнення, передбачені ст. 23 закону України "Про захист прав споживачів". Вісім осіб притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 155 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення".

Нагадаємо, що Київрада прийняла проект рішення, що зобов'язує продавців та офіціантів говорити українською мовою.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України 19 січня було зареєстровано законопроект №5670 "Про мову", в якому міститься норма про те, що в сфері обслуговування (магазини, ресторани і т.п.) є обов'язковим використання української мови.