Шість українських вишів увійшли в ТОП-1000 університетів світу

Шість українських університетів потрапили до рейтингу 1000 найкращих університетів світу за версією QS, передає ТСН.

Так, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна обійняв 401 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 411 місце, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 501 місце.

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Трохи далі розмістився Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет", на 701 місці. 801 місце отримали Донецький національний університет імені Василя Стуса та Сумський державний університет.

Своєю чергою, найкращим навчальним закладом світу було визнано Массачусетський технологічний інститут. За ним крокують Стенфордський та Гарвардський університети. На четвертій сходинці спочиває Каліфорнійський технологічний інститут, а замикає ТОП-5 закладів - Кембриджський університет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири українських університети опинилися в рейтингу найкращих вишів 2016—2017 років за версією британського видання Times Higher Education.

Як повідомляв УНІАН, у США університет запустив лінгвістичний курс з мов "Гри престолів".